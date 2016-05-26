Лос-Анджелес, США, 26 мая, 2016, 12:00 — ИА Регнум. Причиной развода голливудской пары Джонни Деппа и Эмбер Хёрд стали «непримиримые разногласия» между супругами, актриса подала на развод 23 мая, сообщает портал TMZ со ссылкой на источник.

superiorpics.com Джонни Депп и Эмбер Херд

Формулировка «непримиримые разногласия» является стандартной в большинстве случаев разводов звездных пар. Отмечается, что Хёрд решила развестись всего через несколько дней после того, как умерла мать Деппа — Бетти Сью Палмер, с которой актер был очень близок.

Поженились Хёрд и Депп в феврале 2015 года, брак был заключен на личном острове актера. Познакомилась пара во время съемок фильма «Ромовый дневник» в 2011 году, когда Депп еще находился в отношениях с Ванессой Паради. Детей в браке нет.

При заключении брака супруги не подписывали брачный контракт и актриса в своем заявлении на развод потребовала алименты. Депп через своего адвоката обратился к судье с просьбой аннулировать это требование.