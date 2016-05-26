Губернатор Санкт-Петербурга отпечатал гравюру на открытии Книжного салона
Санкт-Петербург, 26 мая, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Открытие XI Международного книжного салона состоялось сегодня, 26 мая, в центре Санкт-Петербурга на Манежной площади, передает корреспондент ИА REGNUM. В церемонии принял участие губернатор Георгий Полтавченко, который осмотрел выставочное пространство Манежной улицы и Михайловского манежа и попробовал технику глубокой печати: градоначальнику показали, как создать линогравюру, и он сумел сделать собственную.
Впрочем, как пояснили специалисты, российским художникам приходится использовать пластик вместо требуемого линолеума, так как качественный материал можно добыть только за рубежом. «Книгопечатание в России вообще находится в глубокой яме», — признался обучавший губернатора художник Юрий Шпатаков.
Георгий Полтавченко осмотрел стенды, посвященные китайской литературе, книгам о Крыме и греческим издательствам. Некоторые посетители ждали, что салон посетит президент Российского книжного союза Сергей Степашин, но он ограничился видеообращением к гостям. На установленной на Манежной площади сцене играл камерный оркестр «Северная симфонииетта» под управлением Фабио Мастранджело.
В 11:30 началось пленарное заседание «Книга и кино в современном мире». В течение дня с гостями салона также встретятся писатели Михаил Веллер, Андрей Аствацатуров, состоится телемост с Борисом Акуниным.
Международный книжный салон проработает с 26 по 29 мая. Манежная площадь и прилегающие к ней улицы стали на четыре дня интерактивным книжным кварталом в 5 гектаров. На Кленовой улице разместились 42 павильона для некоммерческих издательств и буккроссинга. На так называемой «Рекламной улице» отечественные и иностранные компании представят современные рекламные конструкции, которые предполагается использовать в Северной столице.
Деловая программа салона будет проходить сразу на восьми площадках: в трех конференц-залах в выставочной части, трех специально установленных шатрах на Манежной площади, в кинотеатре «Родина» и кинолектории на Кленовой улице.