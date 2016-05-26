Санкт-Петербург, 26 мая, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Открытие XI Международного книжного салона состоялось сегодня, 26 мая, в центре Санкт-Петербурга на Манежной площади, передает корреспондент ИА REGNUM. В церемонии принял участие губернатор Георгий Полтавченко, который осмотрел выставочное пространство Манежной улицы и Михайловского манежа и попробовал технику глубокой печати: градоначальнику показали, как создать линогравюру, и он сумел сделать собственную.

The Presidential Press and Information Office Георгий Полтавченко

Впрочем, как пояснили специалисты, российским художникам приходится использовать пластик вместо требуемого линолеума, так как качественный материал можно добыть только за рубежом. «Книгопечатание в России вообще находится в глубокой яме», — признался обучавший губернатора художник Юрий Шпатаков.

Георгий Полтавченко осмотрел стенды, посвященные китайской литературе, книгам о Крыме и греческим издательствам. Некоторые посетители ждали, что салон посетит президент Российского книжного союза Сергей Степашин, но он ограничился видеообращением к гостям. На установленной на Манежной площади сцене играл камерный оркестр «Северная симфонииетта» под управлением Фабио Мастранджело.

В 11:30 началось пленарное заседание «Книга и кино в современном мире». В течение дня с гостями салона также встретятся писатели Михаил Веллер, Андрей Аствацатуров, состоится телемост с Борисом Акуниным.

Международный книжный салон проработает с 26 по 29 мая. Манежная площадь и прилегающие к ней улицы стали на четыре дня интерактивным книжным кварталом в 5 гектаров. На Кленовой улице разместились 42 павильона для некоммерческих издательств и буккроссинга. На так называемой «Рекламной улице» отечественные и иностранные компании представят современные рекламные конструкции, которые предполагается использовать в Северной столице.

Деловая программа салона будет проходить сразу на восьми площадках: в трех конференц-залах в выставочной части, трех специально установленных шатрах на Манежной площади, в кинотеатре «Родина» и кинолектории на Кленовой улице.