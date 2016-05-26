Грозный, 26 мая, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Отношения между Китайской Народной Республикой и Чечней будут развиваться не только в торгово-экономической сфере, но и в области обеспечения безопасности. Китай намерен перенимать опыт Чечни в борьбе терроризмом. Об этом завил член политбюро ЦК КП Китая, секретарь политико-юридической комиссии ЦК КПК Мэн Цзяньчжу на встрече с временно исполняющим обязанности главы Чечни Рамзаном Кадыровым.

Pavel PosmotriNaMir Великая Китайская стена

По словам Мэн Цзяньчжу, Чеченская Республика является примером эффективной борьбы с терроризмом для всего мирового сообщества.

«Весь мир хорошо знает, что ваша республика в свое время очень сильно пострадала от терроризма и насильственных преступлений. Но под сильным руководством президента России Владимира Путина и под сильным командованием вашего руководителя облик региона коренным образом изменился. Были руины, было тяжелое время. А сейчас мы видим совсем другой облик. Бурно развивается современный город. Здесь обеспечивается социальный и общественный порядок. Население живет счастливой жизнью», — сказал член политбюро китайской компартии.

Представитель делегации Китая отметил, что дружба между китайскими и российскими народами будет и дальше укрепляться. Назвав главу Чечни «очень твердым и решительным человеком», «национальным героем», Мэн Цзяньчжу пригласил Рамзана Кадырова посетить Китай.

Напомним, переговоры представителя политбюро ЦК КП Китая с главой Чечни состоялись в рамках прошедшей на текущей неделе в Грозном седьмой международной встречи представителей Советов безопасности, в которой приняли участие делегаты из 77 стан мира.

В ходе форума состоялись также встречи Рамзана Кадырова с делегациями из Ирана, Монголии, Азербайджана, Марокко, Никарагуа, Кувейта.