Симферополь, 26 мая, 2016, 11:53 — ИА Регнум. В крымском Бахчисарае горсовет избрал главой администрации города Игоря Белецкого, до этого исполнявшего обязанности главы администрации города с 24 февраля. Кандидатуру одобрили 18 из 19 депутатов.

Seitmemetoff Бахчисарай. Ханский дворец

Новоназначенный глава бахчисарайской администрации выразил уверенность в том, что найдет «общий язык» с депутатами для плодотворной работы.

Как сообщало ИА REGNUM, Игорь Белецкий во время знакомства с подчинёнными 24 февраля сообщил, что имеет большой опыт работы в правоохранительных органах, а также в налоговых ведомствах, что, по его мнению, поспособствует принятию своевременных и качественных управленческих решений. «Раннее я работал в милиции, налоговой милиции и в федеральной налоговой службе. Так что я не понаслышке знаю, что такое сбор. Я думаю, что буду правильно применять свои знания для качественного освоения бюджетных средств», — заявил тогда Белецкий.

Напомним, предыдущий глава администрации Бахчисарая Владимир Верховод и председатель Бахчисарайского горсовета Юрий Гуляев сложили с себя полномочия после появления в интернете ролика с записями со скрытой камеры, установленной в кабинете главы администрации Бахчисарая. На видео люди, напоминающие глав исполнительной и законодательной власти, обсуждают способы казнокрадства и устранения политических оппонентов. Прокуратура Крыма возбудила несколько уголовных дел по результатам проверки фактов, попавших в поле зрения правоохранителей благодаря этому видео.

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