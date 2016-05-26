Москва, 26 мая, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Рациональная модель финансовых отношений между субъектами федерации и федеральным центром предполагает принцип разумной достаточности, когда в федеральный бюджет зачисляются средства в объеме, необходимом для обеспечения соответствующих полномочий. В ходе налогово-бюджетной реформы начала «нулевых» поступления в бюджеты были перераспределены между субъектами и федеральным центром в пользу последнего. Иными словами — значительная часть бюджетных поступлений стала, как пылесосом, «всасываться» в федеральный бюджет, откуда затем в виде дотаций, субвенций и субсидий частично возвращалась в бюджеты субъектов. Число регионов-доноров заметно сократилось. Такая схема лишила развитые в экономическом отношении субъекты не только средств, но и стимулов к их зарабатыванию: когда до 90% заработанного забирают, а сколько отдадут — неизвестно, прикладывать усилия не хочется: все равно большую часть заберут, заявил доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им.Г. В. Плеханова» Кирилл Парфенов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM решение правительства РФ об установлении лимита регионам России по госдолгу.

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«Дополнительный удар по региональным бюджетам нанес плохо продуманный механизм исполнения майских указов президента России, когда реализация безусловно важных социальных идей была практически полностью возложена на бюджеты субъектов федерации, и без того достаточно «тощие». В результате многие из них были поставлены перед выбором: либо не выполнить указы президента, либо брать кредиты в коммерческих банках. В результате возникла дополнительная статья расходов. Например, более двух процентов дефицитного бюджета Архангельской области на 2016 год направляется на обслуживание этих кредитов», — отметил Парфенов.

«Снижение государственного долга субъектов федерации может помочь оздоровлению экономики. Но решать проблему установлением «контрольных показателей», как это предусматривается государственной программой «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами», — примерно то же самое, что лечить хроническую болезнь заклинаниями. Без пересмотра налогово-бюджетной системы и сокращения «аппетитов» федерального центра любые попытки «наращивания доходной базы», которые заложены в программу в качестве одного из инструментов, обречены на провал: административными окриками экономику не поднять», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ установило регионам, рассчитывающим на поддержку из федерального бюджета, лимит по государственному долгу в 2016 году на отметке 70%, в 2017 году — 60%, в 2018 году — 50%. Вводится в действие программа развития федеративных отношений и создания условий для эффективного ответственного управления региональными у муниципальными финансами, в которой установлен соответствующий лимит. Цель госпрограммы — содействие устойчивому исполнению бюджетов субъектов РФ.

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