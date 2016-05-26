Волгоград, 26 мая, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Волгоградская область и Исламская Республика Иран намерены развивать культурные и гуманитарные связи. Об этом шла речь на встрече в администрации региона с представителями организации исламской культуры и связей Ирана, которые побывали в регионе с рабочим визитом, сообщили ИА REGNUM в областной администрации 26 мая.

ninara Дамба Амир-Кабир. Кередж . Иран

Представители иранской делегации высказали ряд предложений по расширению существующих и продвижению вперед новых программ. В частности, предложили к реализации ряд совместных проектов в сфере образования, науки, музейного дела и туризма.

Речь шла о создании побратимских связей между Волгоградом и одним из иранских городов. Также иранские коллеги высказали намерение организовать совместные музейные проекты, а также обмен творческими коллективами. Отдельно стороны обсудили возможность создания на базе одного из волгоградских вузов центра по изучению персидского языка. Обсуждалась и возможность активизировать обмен школьниками и студентами. Как отметил заместитель руководителя по международным вопросам организации исламской культуры и связей Исламской Республики Иран Аббас Хамейяр, это должно способствовать развитию туристических связей.

В рамках визита уже состоялся первый гуманитарный проект. В музее-панораме «Сталинградская битва» прошла презентация художественного фильма, посвященного Ирано-Иракской войне 1980−1988 годов. Член Исламского Совета города Тегерана, ветеран Ирано-Иракской войны Ма’суме Абад представила книгу воспоминаний «Я жива» о событиях того времени. Кроме того, зарубежные гости провели рабочую встречу с руководством ВолгГТУ, обсудив перспективы сотрудничества.

Напомним, это не первый визит делегации Ирана в Волгоградскую область в текущем году. В середине марта рассматривались вопросы торгово-экономического взаимодействия. Тогда сразу три иранских провинции — Гилян, Мазендеран и Ардебиль — выразили заинтересованность в выстраивании долгосрочного сотрудничества с Волгоградской областью.

Республика Иран является одним из крупных экономических партнеров волгоградского региона — в 2015 году по объему товарооборота государство заняло 18-е место среди 111 стран — внешнеторговых партнеров области. Много лет подряд иранцы закупают в регионе пшеницу, ячмень, кукурузу. В прошлом году общая сумма поставок составила почти 40 миллионов долларов. Кроме того, волгоградские заводы направляют иранским партнерам оборудование и механические приспособления. В свою очередь из Ирана в Волгоградскую область ввозятся фрукты и овощи.