Ярославль, 26 мая, 2016, 11:44 — ИА Регнум. В Ярославской области Единый государственный экзамен в 2016 году будут сдавать почти 5,5 тысячи выпускников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте образования.

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Основной этап ЕГЭ продлится с 27 мая до 30 июня. Июльского, сентябрьского и февральского дополнительных этапов в этом году не предусмотрено. Для сдачи экзамена будет организован 61 пункт, причем 51 — в школах. В каждом общеобразовательном учреждении организована онлайн-трансляция экзамена, обеспечено присутствие медработников и сотрудников полиции.

По словам директора департамента образования Ярославской области Ирины Лободы, кроме обязательных ЕГЭ по математике и русскому языку, 62% школьников будет сдавать обществознание. Каждый пятый выпускник выбрал биологию, 21% учащихся — физику, 20% — историю.

«Опыт последних лет говорит о том, что в целом выпускники Ярославской области сдают ЕГЭ чуть лучше среднероссийского уровня. Прогнозы давать рано, но в первую очередь для нас важен даже не высокий результат, а честность при проведении экзамена», — цитирует сайт правительства региона Ирину Лободу.