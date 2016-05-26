Москва, 26 мая, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на Совете судей РФ в Москве 26 мая, заявил, что идея объединения судов об объединении общей юрисдикции с арбитражными судами не обсуждается.

Moreorless Комплекс зданий Верховного Суда Российской Федерации

По его словам, арбитражные и суды общей юрисдикции и так объединены после слияния два года назад Верховного и Высшего арбитражного судов. «Идет обобщение практики в нормальном режиме», сказал Лебедев.

Глава Верховного суда отметил, что сейчас нормальные конструкции и нормальное судопроизводство. «Работаем спокойно, уверенно, без всяких разногласий. Какое еще объединение?» — сказал Лебедев.

Ранее в СМИ сообщалось, что на повестке дня на Совете судей станет рассмотрение вопроса о реформе арбитража.