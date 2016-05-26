Азов, Ростовская область, 26 мая, 2016, 11:39 — ИА Регнум. В Ростовской области завершено расследование уголовного дела по факту гибели 10-летней девочки в горбольнице Азова. Как проинформировали ИА REGNUM 26 мая в региональном управлении СКР, в причинении смерти по неосторожности обвиняются три врача-хирурга, поставивших ребёнку неверный диагноз.

uralinform.ru Смерть ребенка. Пустая детская кроватка

Расследование уголовного дела длилось около года.

Согласно материалам уголовного дела, инцидент в центральной городской больнице Азова произошёл летом прошлого года. 5 июня в инфекционное отделение с сильными болями в животе поступила воспитанница детского дома-интерната для умственно-отсталых детей. Медики диагностировали у девочки кишечную непроходимость. Но, как выяснилось, три врача-хирурга горбольницы ошиблись. У ребёнка оказался перитонит.

Маленькая пациентка не была вовремя прооперирована и через два дня умерла на больничной койке.

Приговор медикам вынесет Азовский городской суд. За причинение смерти по неосторожности (ч.2 ст.109 УК РФ) врачам грозит до трёх лет тюрьмы. Вероятно, что медикам запретят занимать определенные должности на определенный срок.