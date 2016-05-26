Ярославль, 26 мая, 2016, 11:29 — ИА Регнум. С 30 мая по 1 июня в ярославском Концертно-зрелищном центре пройдёт VII международный кинофестиваль «Ты не один». Мероприятие проводится ежегодно. Его участниками и зрителями становятся дети с ограниченными возможностями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте культуры Ярославской области.

Организаторами фестиваля выступают МОУ ДОД «Центр анимационного творчества «Перспектива» и киношкола «Ярославский медвежонок». Мероприятие проводится при поддержке Управления культуры Министерства обороны РФ и Гёте-Института в Москве. Ежегодно в конкурсной программе принимают участие до 80 авторов из России, Белоруссии, Грузии, Германии, Эстонии.

Конкурсная программа разделена на две составляющие: конкурс фильмов, созданных детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и людьми с ограниченными возможностями здоровья и конкурс фильмов, рассказывающих о таких людях. Фильмы будут представлены в нескольких номинациях: лучший игровой фильм, лучший анимационный фильм, лучший социальный ролик, лучший документальный фильм, репортаж, лучший видеоклип. Кроме того, будет выбран и лучший фильм фестиваля.