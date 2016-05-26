На неотложный ремонт дорог Ярославской области денег не дали
Ярославль, 26 мая, 2016, 11:25 — ИА Регнум. Ярославская область не вошла в число 24 регионов, которые получат федеральные средства на восстановление и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Правительство Российской Федерации распределило межбюджетные трансферты общим размером 10,85 миллиарда рублей между регионами, где «есть наиболее острая потребность в улучшении состояния автомобильных дорог». Соответствующее распоряжение, подписанное 23 мая, размещено на сайте Правительства. Распоряжение подготовлено Минтрансом по итогам селекторного совещания о мерах по улучшению состояния региональных и муниципальных дорог, прошедшего 29 апреля.
Однако, у Ярославской области есть надежда получить на ремонт дорог около полумиллиарда рублей из средств, планируемых к получению федеральным бюджетом за счёт повышения топливных акцизов. По крайней мере накануне праймериз об этом заявляли ярославские представители «Единой России». Но это вопрос будущего, а пока регион может надеяться только на свои скудные финансовые ресурсы.
Ранее в ходе заседания президиума Госсовета под председательством Президента РФ Владимира Путина, прошедшего в Ярославле 14 марта 2016 года, губернатор Ярославской области Сергей Ястребов заявил главу государства, что ситуация с ремонтом дорог в области налаживается. Ястребов заявил, что за 4 последних года в Ярославской области отремонтировано 865 километров улично-дорожной сети, но осталось еще 13 тысяч километров. Между тем, жители области крайне критично оценивают состояние дорог в регионе.
Читайте также:
Ярославские единороссы приписали себе решение о перераспределении акцизов
В Ярославской области ждут ремонта 13 тысяч километров дорог