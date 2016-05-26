Ярославль, 26 мая, 2016, 11:25 — ИА Регнум. Ярославская область не вошла в число 24 регионов, которые получат федеральные средства на восстановление и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

фото yarreg.ru Дороги Ярославля

Правительство Российской Федерации распределило межбюджетные трансферты общим размером 10,85 миллиарда рублей между регионами, где «есть наиболее острая потребность в улучшении состояния автомобильных дорог». Соответствующее распоряжение, подписанное 23 мая, размещено на сайте Правительства. Распоряжение подготовлено Минтрансом по итогам селекторного совещания о мерах по улучшению состояния региональных и муниципальных дорог, прошедшего 29 апреля.

Однако, у Ярославской области есть надежда получить на ремонт дорог около полумиллиарда рублей из средств, планируемых к получению федеральным бюджетом за счёт повышения топливных акцизов. По крайней мере накануне праймериз об этом заявляли ярославские представители «Единой России». Но это вопрос будущего, а пока регион может надеяться только на свои скудные финансовые ресурсы.

Ранее в ходе заседания президиума Госсовета под председательством Президента РФ Владимира Путина, прошедшего в Ярославле 14 марта 2016 года, губернатор Ярославской области Сергей Ястребов заявил главу государства, что ситуация с ремонтом дорог в области налаживается. Ястребов заявил, что за 4 последних года в Ярославской области отремонтировано 865 километров улично-дорожной сети, но осталось еще 13 тысяч километров. Между тем, жители области крайне критично оценивают состояние дорог в регионе.

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