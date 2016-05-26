Мисурата, Ливия, 26 мая, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Бойцы британского спецназа предотвратили 12 мая крупный теракт террористической группировки «Исламское государство» (ИГ — запрещена на территории Российской Федерации) в Ливии, уничтожив грузовик, начиненный взрывчаткой, сообщает Press Association.

Malcolm Murray Военные спецназа

Об этом стало известно от военных Ливии, которые высоко оценили действия военнослужащих Великобритании. По словам командира Мохамеда Дурата, грузовик направлялся к мосту, ведущему в город Мисрата на северо-западе страны.

По всей видимости, военные Соединенного Королевства были готовы к атаке. До этого они определяли координаты и дальность, необходимые для уничтожения цели.

В Минобороны Великобритании, в свою очередь, отметили, что не комментируют операции специальных войск.