Британский спецназ предотвратил крупный теракт в Ливии
Мисурата, Ливия, 26 мая, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Бойцы британского спецназа предотвратили 12 мая крупный теракт террористической группировки «Исламское государство» (ИГ — запрещена на территории Российской Федерации) в Ливии, уничтожив грузовик, начиненный взрывчаткой, сообщает Press Association.
Об этом стало известно от военных Ливии, которые высоко оценили действия военнослужащих Великобритании. По словам командира Мохамеда Дурата, грузовик направлялся к мосту, ведущему в город Мисрата на северо-западе страны.
По всей видимости, военные Соединенного Королевства были готовы к атаке. До этого они определяли координаты и дальность, необходимые для уничтожения цели.
В Минобороны Великобритании, в свою очередь, отметили, что не комментируют операции специальных войск.