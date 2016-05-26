Степанакерт, 26 мая, 2016, 11:15 — ИА Регнум. После полудня 25 мая и в ночь на 26 мая ВС Азербайджана на линии соприкосновения с Нагорно-Карабахской Республикой возобновили нарушение сохранявшегося предыдущие сутки перемирия.

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Министерства обороны Карабах сообщает, что противник применил стрелковое и снайперское вооружение различного калибра и гранатометы «АГС — 17».

«Передовые подразделения Армии обороны НКР воздержались от ответных действий», — говорится в сообщении.

В свою очередь военное ведомство Армении информирует, что в ночь на 26 мая оперативная ситуация на границе Армении и Азербайджана оставалась спокойной. На северо-восточном участке границы с азербайджанской стороны зафиксированы единичные выстрелы.

Как сообщалось ранее, в ночь с 24 на 25 мая, впервые за долгие месяцы, на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана не было отмечено нарушений договоренности о прекращении огня.