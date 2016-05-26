Москва, 26 мая, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Росгидромет недостаточно контролирует использование средств федерального бюджета, выделяемых на капитальные вложения. Общий объем неисполненных назначений по объектам, включенным в федеральную адресную инвестиционную программу (далее — ФАИП), составил 60,9 млн рублей, или 14,4% от утвержденных бюджетных назначений, сообщили в Счетной палате РФ.

Байкал

Наибольший объем неисполненных назначений в сумме 49,6 млн рублей (81,4%) сложился при реализации ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 — 2020 годы».

Всего в ФАИП на 2015 год было включено 9 объектов капитального строительства (реконструкции), 8 из которых планировались к вводу в 2015 году. Однако по состоянию на 1 января 2016 г. в эксплуатацию было введено лишь 4 объекта.

Крое того, аудиторская проверка выявила наличие в подведомственных Росгидромету учреждениях по состоянию на 1 января 2016 г. порядка 100 объектов капитального строительства на сумму 3,6 млрд рублей. Из 44 объектов, которые планировалось ввести в эксплуатацию в 2015 года, не введен ни один объект.

Среди других нарушений отмечено несоблюдение Росгидрометом сроков утверждения и представления отчетных документов. Также ведомством не разработаны и не утверждены внутренние нормативные документы, регламентирующие порядок проведения внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

Счетная палата РФ направит представление Росгидромету. Заключение будет направлено в палаты Федерального Собрания.