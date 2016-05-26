Черкесск, 26 мая, 2016, 11:06 — ИА Регнум. Число туристов, посетивших курорт «Архыз» в 1 квартале 2016 года, составило около 130 тысяч человек. И это, несмотря на то, что курорт еще строится. Для того чтобы «Архыз» вышел на более высокий уровень приема туристов, необходимо приложить еще немало усилий.

Dmitriy Piven Горы Архыза

Такое мнение высказал руководитель Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в ходе заседания межведомственной постоянно действующей рабочей группы по развитию и продвижению всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз», сообщили ИА REGNUM 26 мая в пресс-службе главы и правительства региона.

«Курорт «Архыз» должен стать по-настоящему семейным и народным курортом. Он уже является таковым, поскольку за совсем небольшой срок эксплуатации первого поселка курорта, его популярность возросла в десятки раз», — заявил временно исполняющий обязанности главы республики.

Поясняя, что в его понимании является народным курортом, Темрезов отметил в первую очередь ценовую доступность курорта для большого числа туристов. По мнению главы региона, ценовая политика курорта «Архыз» должна быть социально ориентирована, ведь изначально «Архыз» проектировался в расчете на разные категории туристов и, прежде всего, на жителей республики.

Отметив, что-то, что сделано на курорте в последние годы — «сделано на совесть, по-современному и с любовью», Рашид Темрезов назвал ряд проблем, которые, тем не менее, существуют. Так, по мнению главы региона, на сегодняшний момент необходимо решить вопросы увеличения мест для проживания и питания туристов, доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Необходимо заняться также организацией развлекательной инфраструктуры, внедрением «внятной летней программы». Вообще курорт, как отметил глава республики, должен быть переформатирован в круглогодичный, что было изначально заложено в основу его концепции.

Напомним, «Архыз» — стартовая площадка Северокавказского туристического кластера, создаваемого на юге России под управлением ОАО «Курорты Северного Кавказа». Проект всесезонного горного курорта «Архыз» предусматривает строительство четырех туристических поселков на 24 тысяч человек, сети из 54 подъемников пропускной способностью 45 тыс. чел./день и обустройство горнолыжных трасс различной сложности общей протяженностью более 260 км.

Ожидается, что с выходом курорта на проектную мощность туристический поток превысит 500 тыс. чел./год. Первых туристов курорт «Архыз» принял 21 декабря 2013 года. Во время первого горнолыжного сезона всесезонный туристско-рекреационный курорт посетили 35 тысяч любителей горнолыжного отдыха.

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