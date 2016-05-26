Калуга, 26 мая, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Следственными органами Калужской области возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти человеку в результате взрыва баллона с газом. Как сообщил сегодня, 26 мая, корреспонденту ИА REGNUM руководитель Сухиничского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Андрей Райкевич, по версии следствия, в апреле 2016 года двое жителей Калуги, находясь на территории Бабынинского района, решили поэкспериментировать, смешав в металлическом двухлитровом баллоне пропан с кислородом.

znamkaluga.ru Калужанин смешал в металлическом баллоне пропан с кислородом

После этого мужчины вывезли баллон в поле, где планировали его взорвать, однако при переноске баллона произошёл его взрыв. В результате взрыва 33-летний мужчина получил взрывную травму, от которой скончался на месте происшествия.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.