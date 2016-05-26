Киев, 26 мая, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Помилованная президентом России украинская диверсантка Надежда Савченко, которая накануне, 25 мая, прибыла в Киев, станет членом комитета украинского парламента по вопросам национальной безопасности и обороны. Об этом сообщил депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Иван Крулько на телеканале «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

Крулько отметил, что Савченко как депутат Рады уже встретилась с представителями «Батькивщины». Она выразила желание активно работать в украинском парламенте и просила, чтобы ей помогли быстрее включиться в работу.

«Она будет членом комитета по вопросам Национальной безопасности и обороны. Я думаю, что ее голос будет там очень весомым», — сказал депутат.

По словам Крулько, в парламенте Савченко должна появиться уже 31 мая. Он ожидает, что, как военный человек, она приедет на своё рабочее и приступит к работе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Савченко накануне, 25 мая. После этого гражданка Украины вылетела в Киев, где её торжественно встретили соотечественники. В этот же день в Россию возвратились Александр Александров и Евгений Ерофеев, помилованные украинским президентом Петром Порошенко.