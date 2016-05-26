Нью-Дели, 26 мая, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Верховный суд Индии постановил 26 мая, что гражданин Италии Салваторе Джироне, которого подозревают в убийстве в 2012 году индийских рыбаков в рамках миссии по борьбе с пиратством, может отправиться на родину, сообщает Reuters.

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Решение суда не является окончанием уголовного преследования против него со стороны индийских властей. На родине Джироне сможет оставаться, пока ведется рассмотрение данного дела в международном третейском суде. По прибытии в Италию он должен будет отдать свой паспорт, а также вернуться в Индию в течение месяца после вынесения решения по его делу третейским судом

Уголовное дело против него и еще одного гражданина Италии Массимилионо Латорре, который уже находится на родине из-за проблем со здоровьем, стало камнем преткновения между Римом и Нью-Дели. Италия настаивает, что инцидент произошел в международных водах и требовала отпустить своих граждан на родину.

Для того чтобы разрешить свои разногласия Индия и Италия пришли к соглашению в 2016 году передать рассмотрение дела в Постоянную палату третейского суда в Гааге.