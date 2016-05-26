Калуга, 26 мая, 2016, 10:59 — ИА Регнум. В Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации муниципального образования сельского поселения «Село Ахлебинино», которая подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Об этом сегодня, 26 мая, корреспонденту ИА REGNUM сообщил и.о. руководителя Козельского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калужской области Роман Борзов.

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По версии следствия, в 2014 году к подозреваемой обратилась местная жительница с просьбой выдать ей подложную справку о том, что её отец вплоть до своей смерти в 2014 году проживал в селе Ахлебинино.

Чиновница, зная о том, что отец обратившейся к ней гражданки в 2012 году был снят с регистрационного учета, выписала справку, в которую внесла заведомо ложные сведения. Справку глава сельской администрации отдала гражданке, получив от нее в качестве вознаграждения плитку шоколада.

Между тем, подложная справка является официальным документом, предоставляющая право местной жительнице беспрепятственно вступить в наследство на имущество.

На первоначальном этапе расследования были получены доказательства, подтверждающие причастность подозреваемой к совершённому преступлению. В ходе допроса чиновница дала признательные показания. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленный на сбор дополнительных доказательств.

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