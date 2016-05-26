Калуга, 26 мая, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Калужская область в числе первых в стране начала активно проводить социальную политику профилактики сиротства и семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает сегодня, 26 мая, корреспондент ИА REGNUM.

kaluga-poisk.ru 93% детей-сирот воспитывается в семьях калужан

По информации регионального Министерства труда и социальной защиты, в области создано прогрессивное законодательство по охране прав детей, выстроена система морального и материального стимулирования замещающих семей. Установлено и производится свыше 20 видов социальных выплат. Более 300 семей ежегодно обращаются в органы опеки с желанием принять к себе ребенка, утратившего родительское попечение. Организована системная подготовка кандидатов в замещающие родители и осуществляется социальное сопровождение семей.

В настоящее время общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 4295 человек — это 2,5% от общей численности детского населения. Около 93% из них воспитывается в семьях калужан.