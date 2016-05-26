Москва, 26 мая, 2016, 10:52 — ИА Регнум. «Единая Россия» повторяет ошибки поздней КПСС, заявил 26 мая депутат от ЛДПР, член комитета Госдумы по обороне Максим Шингаркин в эфире передачи «Политика» на «Первом канале».

Попутчики

«Исполнилось предсказание Черномырдина о том, что «Единая Россия» превращается в КПСС. Количество пришедших на праймериз людей — это по сути и превратило «Единую Россию» в позднюю КПСС, которая потом и рухнула», — заявил Шингаркин.

Поясняя свою позицию, парламентарий указал на то, что массовый приток в партию новых лиц в данном конкретном случае скорее негативно влияет на позиции партии, размывая её внутреннее единство и идеологию: «Для чего праймериз проводятся, почему? Потому что в партии власти, как говорил ещё товарищ Ленин, попутчики собираются вагонами. На один вагон партийных деятелей 10 вагонов попутчиков».

«Дело в том, что КПСС также проводила за государственный счет большие праймериз. Только это была имитация голосования, и это закончилось крахом СССР, бегством большинства членов КПСС, многие из них сейчас в «Единой России», и отказом от сложившейся внутри КПСС идеологии», — объяснил депутат.

22 мая по всей России прошли праймериз «Единой России». По данным единороссов, в праймериз принимало участие более 2,78 тыс. кандидатов. В голосовании, по последним данным, приняли участие более 10 млн человек.