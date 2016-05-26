Москва, 26 мая, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Невозможность узнать потенциальных депутатов и пообщаться с ними является одной из ключевых проблем для рядового избирателя, заявил 26 мая депутат Госдумы РФ, участник предварительных выборов партии «Единая Россия» Антон Жарков в эфире передачи «Политика» на «Первом канале».

er.ru Праймериз Единой России

«Проблема, о которой говорят практически все, с кем я общался на многочисленных встречах во дворах, на предприятиях, — заключается в том, что люди не знают своего депутата. Мы хотим видеть нашего депутата не тогда, когда видим его фамилию в списке, а когда он придёт до голосования, говорили они», — подчеркнул Жарков.

При этом депутат отметил, что последние праймериз свидетельствуют о серьезных организационных сдвигах внутри «Единой России» за последнее время: «Если пять лет назад мы собирались, собирались члены партии, определяли лучшего среди своих, то теперь двери этого мероприятия открыты».

«Некоторые из кандидатов сошли до дня голосования, хотя им были предоставлены равные условия. Они сказали, что когда они шли подавать заявление в организационный комитет, то даже не ожидали, что им предоставят такие широкие возможности. Люди к этому оказались просто не готовы», — подчеркнул он.

22 мая по всей России прошли праймериз «Единой России». По данным единороссов, в праймериз принимало участие более 2,78 тыс. кандидатов. В голосовании, по последним данным, приняли участие более 10 млн человек. Победу в своих территориях одержали и Неверов, и Васильев, и спикер Госдумы Сергей Нарышкин, и его первый заместитель Александр Жуков. Успешно выступили и главы думских комитетов, кроме Пушкова, и вице-спикеры.