Южно-Сахалинск, 26 мая, 2016, 10:42 — ИА Регнум. В скором времени в Сахалинской области запретят нанимать иностранных граждан, работающих по патентам в социально значимых сферах. Соответствующий указ губернатор должен подписать до 10 июня, сообщила заместитель руководителя сахалинского агентства по труду и занятости населения Наталья Ковалева корреспонденту ИА REGNUM.

Борис Кустодиев. Булочник. 1920

По данным областного УФМС на 1 апреля по патентам на островной территории работают 67 иностранцев. В 2015 году их было 400.

Определены три вида экономической деятельности на осуществление которых установят запрет. Будущий указ направлен на снижение уровня социальной напряженности на рынке труда, обеспечение приоритета трудоустройства российских граждан и снижение уровня правонарушений.

«Речь идет о производстве хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий; о розничной торговле пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия в неспециализированных магазинах; о деятельности автомобильного, автобусного и пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию, и деятельности такси. Запрет коснется всех предприятий области, ведущих деятельность в этих направлениях. Иностранные граждане, уже занятые в данных сферах, смогут доработать до конца действия своих патентов, которые выдаются на срок до года. Новых иностранцев работодатели привлекать не смогут», — пояснила Наталья Ковалева.

При этом она отметила, что на самом деле иностранных граждан, занятых в данных сферах, больше, но не все они работают официально. Самое большое количество иностранцев занято в строительстве — 56,9%.

Но закрыть эту нишу своими гражданами мы не можем, признаются в агентстве по труду и занятости населения. Решено начать с выбранных социально значимых направлений. В дальнейшем, не исключает Ковалева, список запретов расширится. Такова позиция правительства островного региона.

За нарушение запрета работодателей ждут штрафы.