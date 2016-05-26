Вильнюс, 26 мая, 2016, 10:40 — ИА Регнум. Начинающий свой визит в Литве министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что странам Евросоюза этим летом будет сложнее договориться по вопросу продления санкций в отношении России, чем в 2015 году. Об этом сегодня, 26 мая, пишет литовское агентство BNS, которое взяло интервью у главы внешнеполитического ведомства. По словам дипломата НАТО, укрепляя мощности в Восточной Европе, должно одновременно завязать диалог с Москвой, чтобы избежать эскалации кризиса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Варево

Экономические санкции, направленные против российского нефтяного, оружейного и банковского секторов, которые ЕС ввел в 2014 году, действуют до июля этого года. Для продления срока действия санкций нужна поддержка всех стран ЕС, этот вопрос руководство блока обсудит в июне, отмечает литовское агентство.

«Мы считаем, что в Евросоюзе выросло сопротивление продолжению санкций, применяемых в отношении России. По сравнению с прошлым годом, будет сложнее договориться по общей позиции в этом вопросе», — сказал Штайнмайер.

Министр отмечает, что Германия придерживается позиции о том, что санкции связаны с реализацией Минских соглашений и перемирия на Восточной Украине. «Мы будем бороться за то, чтобы Европа в этом вопросе придерживалась общей позиции. Для нас санкции по-прежнему связаны с реализацией Минского соглашения», — отметил глава МИД Германии.

По словам Штайнмайера, Запад не может игнорировать «осуществленной Россией аннексии Крыма, которая нарушает международные правовые нормы и дестабилизации Восточной Украины», и в этом вопросе уже «направил ясный сигнал».

Как отмечает немецкий социал-демократ, нет прогресса в разрешении конфликта, однако это зависит «от обеих сторон».

Однако Штайнмайер подчеркнул, что Западу нужно стремиться устранить крупные очаги международных кризисов в Сирии и Ливии.

Отношения Запада с Москвой сегодня в Вильнюсе он должен обсудить с президентом Литвы Далей Грибаускайте и министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом. В ходе бесед большое внимание будет уделено планам расширения военного присутствия НАТО в Прибалтийских странах.

В минувшем месяце литовские должностные лица сообщили, что Берлин подтвердил намерения Германии сформировать боевую группу для батальона НАТО в Литве.

Отвечая на вопросы BNS в письменной форме, Штайнмайер не детализировал этих планов, ограничившись утверждением о том, что вопрос о мощностях альянса в Восточной Европе будет обсуждаться на саммите НАТО в Варшаве в июле.

Немецкий министр также подчеркнул, что философия НАТО строится «не только на сдерживании», но и на «снижении напряжения», поэтому Западный блок должен стремиться восстановить доверие с Москвой.

«У меня есть опасения, что, если сконцентрироваться лишь на обороне, могут возникнуть угрозы, которые не отвечают ничьим интересам. Нам нужен диалог с Россией, чтобы восстановить доверие, которое было потеряно, и мы снизим угрозу того, чтобы нас против нашего желания вовлекли в спираль эскалации. Поэтому хорошо, что Совет Россия — НАТО вновь встретится для дискуссий накануне Варшавского саммита», — отметил министр.