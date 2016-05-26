Брянск, 26 мая, 2016, 10:40 — ИА Регнум. В Брянской области 6022 человека будут в 2016 году сдавать Единый государственный экзамен, из них 5435 — выпускники этого года. Об этом сообщил на пресс-конференции директор департамента образования и науки Брянской области Владимир Оборотов, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Единый государственный экзамен

«В Брянской области для сдачи ЕГЭ в 2016 году записались 6022 человека, из них 5435 — выпускники этого года, 275 — выпускники прошлых лет, 261 — студенты ссузов, 51 иностранный гражданин (жители Белоруссии, которые собираются поступать в российские вузы). Среди участников ЕГЭ — 41 участник ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья. Для этой категории будут созданы особые условия, которые позволят школьникам чувствовать себя уверенно и спокойно. Экзамены будут сдаваться в 54 пунктах проведения, для этих целей задействуют 587 аудиторий», — рассказал Владимир Оборотов.

Уже сейчас 105 человек сдали ЕГЭ досрочно, все они — выпускники прошлых лет. При этом нарушений не было, однако результаты двух человек пришлось аннулировать — сдающие попытались использовать мобильный телефон и шпаргалки.

В аудиториях уже опробована система печати заданий непосредственно в классах, также введено и еще одно новшество — ответы выпускников сканировались в аудиториях и отправлялись прямиком в Москву. По мнению организаторов, такие меры должны сделать экзамен прозрачнее и честнее. Кроме того, на честную оценку знаний учеников будет работать и еще одно новшество — в этом году в Брянской области все пункты сдачи ЕГЭ будут оборудованы средствами подавления мобильной связи.

ИА REGNUM отмечает, что сдача ЕГЭ в Брянской области, как и во всей России, стартует 27 мая. При этом в регионе из необязательных предметов самыми популярными у школьников стали математика профильного уровня (ее сдает 4461 человек), обществознание (3568) и физика (1911). Самыми непопулярными стали литература (сдавать экзамен по этому предмету пожелали только 342 человека во всей области), а также география (139 человек), немецкий (16), французский (четыре человека) и испанский язык (два человека).