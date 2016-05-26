Москва, 26 мая, 2016, 10:33 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в своей статье для греческой газеты «Катимерини» заявил, что Россия и Евросоюз находятся на развилке, когда необходимо дать ответ на вопрос, в каком направлении идти?

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, следует сделать вывод из событий на Украине и приступить к созданию зоны экономического и гуманитарного сотрудничества на пространстве от Атлантики до Тихого океана.

На этом пути важным шагом призвана стать «гармонизация европейского и евразийского интеграционных процессов». Неразрешимых проблем между Россией и ЕС нет, считает президент РФ.

Он отметил, что вернуться на путь многопланового партнерства можно, достаточно лишь отказаться «от порочной логики «игры в одни ворота» и на деле начать учитывать мнение и интересы друг друга.