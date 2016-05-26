Вологодская область, 1 июля, 2004, 15:33 — ИА Регнум. 1 июля в Вологде состоялась встреча руководителей структурных подразделений правительства области с активом областных общественных организаций состоялась.

Как сообщзает корреспондент ИА REGNUM, её провел первый заместитель губернатора Иван Поздняков. На нее были приглашены представители Всероссийских обществ инвалидов, слепых, глухих, областного совета ветеранов войны и труда, депутаты Законодательного Собрания области. Главной темой обсуждения стали вопросы, связанные с изменением порядка финансирования льгот. На встрече говорилось о том, что Правительство РФ подготовило проект закона о замене льгот денежными компенсациями льготной категории граждан. Так, в ближайшее время льготы на транспорт, лекарство, путёвки в оздоровительные учреждения и другие, кроме услуг жилищно-коммунального хозяйства, для ветеранов и инвалидов будут заменены, на денежные компенсации. Они будут выплачиваться дополнительно к положенной пенсии. К примеру, в Вологде инвалиды Великой отечественной войны будут получать около 2,% тысяч рублей, на селе - около 1,4 тыс. рублей. Ветераны труда - порядка 600 рублей. Поэтому возникает вопрос: выгодна ли такая замена льгот деньгами? Как отметили специалисты, проведённое недавно в городах и районах области анкетирование показало, что 90 процентам льготной категории граждан данная реформа выгодна. Особенно для жителей сельских местностей, которые в настоящее время используют положенные льготы не в полной мере.