Киев, 26 мая, 2016, 10:43 — ИА Регнум. Украинские атомщики обвинили Россию в том, что на АЭС Украины часто происходят внештатные ситуации. В среду, 25 мая, глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Сергей Божко на брифинге заявил, что сбои в работе атомных станций в стране связаны с нагрузками, которые возникли из-за отключения Крыма от энергосети.

АЭС

По словам Божко, основными проблемами, которые привели к отклонению в работе АЭС, являются сильные перепады при электрической нагрузке, так как когда Крымский полуостров был подключен к общей энергосистеме, таких сбоев не было:

«Раньше, когда был Крым и так далее, система работала более стабильно, и энергоблоки не бросались в режим сброса и набора нагрузки. Это и привело к тому, что энергоблоки, электротехническое оборудование не выдерживает таких нагрузок», — высказал свое мнение глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

Правда, помимо этого, Сергей Божко отметил, что существуют сбои в работе атомных электростанций, связанные с остановкой реакторных установок. Речь идет об электротехническим оборудовании, пояснил глава госинспекции, добавив, что за последние пять месяцев на Украине произошло шесть нарушений, которые были связаны с проблемами генераторов.

Все эти проблемы в работе АЭС вызваны во многом тем, что атомные станции работают на устаревшем оборудовании, на модернизацию которого не хватает средств. Для того чтобы рассмотреть вероятные способы модернизации оборудования на атомных электростанция, украинские власти создали специальную рабочую группу, заявил Божко.

Примечательно, что, несмотря на обвинения в адрес России и большое количество нарушений в работе АЭС (семь — в 2016 году, 15 — в 2015-м, как сказал сам Божко), такие показатели глава госинспекции не считает критическими. Однако, как пишет Neftegaz.ru, опираясь на неофициальные данные, сбоев в работе АЭС на самом деле было больше, чем заявлено официально.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 20 мая на одном из энергоблоков на Южно-Украинской атомной электростанции произошла аварийная остановка. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в Верховной раде. Как заявил Насалик, с начала текущего года на территории страны было зафиксировано девять аварийных остановок. Сам министр связал сбои на АЭС с конфликтом вокруг Национальной энергогенерирующей акционерной компании «Энергоатом». Однако эксперты высказывают и иные версии того, что могло вызвать неполадки на украинских АЭС.

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В январе 2016 года на Ровенской АЭС был зафиксирован один серьезный сбой в работе станции, месяцем позже — инцидент на Южно-Украинской АЭС. В марте произошло уже три сбоя на Южно-Украинской АЭС, в апреле — два сбоя в работе Запорожской АЭС, а в мае случилось снова три сбоя на Ровенской, Запорожской и Южно-Украинской АЭС. Так, по сравнению с 2015 годом, аварийность на украинских атомных станциях увеличилась в пять раз.

Напомним, что украинская сторона уже не первый раз перекладывает ответственность за сбои на своих АЭС на РФ. Президент Украины Петр Порошенко в конце апреля этого года заявил, что именно «агрессия со стороны России» создала на Украине угрозу повторения атомной катастрофы.

«Российская агрессия, во-первых, подорвала доверие неядерных государств к режиму нераспространения этого оружия, а во-вторых, создала угрозу повторения атомной катастрофы на территории нашего государства», — сказал Порошенко во время своего выступления по случаю 30-й годовщины Чернобыльской аварии.

Здесь важно отметить, что 22 ноября украинская сторона сама организовала энергоблокаду Крыма, которая началась с подрыва ЛЭП «неустановленными лицами». Активисты на месте подрыва блокировали путь ремонтным бригадам «Укрэнерго» к поврежденной опоре, после чего потребовали, чтобы были перерезаны провода в отремонтированной ЛЭП. Первое время после аварии российская сторона надеялась, что Украина сама восстановит энергетическое снабжение Крыма, которое было прервано по вине украинских активистов.

В то же время на полуострове был введен режим чрезвычайной ситуации и графики аварийных отключений электричества. Число потребителей, которые остались без электричества, составило 1,6 млн человек. Закончилась энергоблокада Крыма 3 декабря благодаря пуску нитки российского энергомоста при участии президента РФ Владимира Путина.