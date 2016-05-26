Южно-Сахалинск, 26 мая, 2016, 10:10 — ИА Регнум. Правительство Сахалина намерено ограничить сферы трудоустройства иностранных граждан, пока запрет коснется социально значимых направлений деятельности, в числе которых торговля продуктами и управление общественным транспортом, сообщает 26 мая Сахалин.Инфо.

wallcoo.net Хлеб

Как рассказала заместитель руководителя сахалинского агентства по труду и занятости населения Наталья Ковалева, до 10 июня этого года губернатор области подпишет указ о запрете на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, ведущих трудовую деятельность по патентам.

Ограничения будут действовать для трех видов экономической деятельности. Приезжие из других стран не смогут производить хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, торговать в розницу пищевыми продуктами и работать на рейсовом пассажирском транспорте и такси.

В настоящее время на территории области в указанных сферах работают 67 иностранцев, они смогут продолжать трудовую деятельность до истечения срока своего патента. По словам Ковалевой, больше всего иностранных граждан — почти 60% — задействованы в строительстве, однако заменить их гражданами России пока не получится.

Целью запрета на трудовую деятельность иностранцев является снижение уровня социальной напряженности на рынке труда, обеспечение приоритета трудоустройства граждан России и уменьшение количества правонарушений.