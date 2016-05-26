Киев, 26 мая, 2016, 10:04 — ИА Регнум. Предложение правительства Украины жителям сельской местности отказаться от газа из-за его подорожания «нашло колоссальную поддержку тех людей, которые знают, что такое энергосбережение».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геология

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, который и является автором этой идеи, в эфире «Эспрессо.TV».

«Чиновники некоторых районов Украины уже сообщают об эффективном отказе от газа. Теперь, по его словам, сэкономленные средства они тратят на лекарства», — заявил Розенко.

Безусловно, критика была большая, — признал чиновник. «Особенно среди политикума, который в свое время построил свой бизнес, свои состояния на газовой трубе из Российской Федерации», — сказал украинский вице-премьер. Вместе с тем он не уточнил, будет ли правительство Украины настаивать на реализации такого плана.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая Розенко заявил, что жителям сельских территорий Украины стоит думать над «постепенным отказом от потребления газа».

«Учитывая ситуацию и тенденции на рынке газа, цена на газ снижаться не будет, поэтому нужно искать более дешевую альтернативу и сокращать объемы потребления газа. Украина должна резко сократить потребление газа. Уменьшение потребления газа — это путь к энергетической независимости Украины. Например, жителям сельских территорий стоит думать над постепенным отказом от потребления газа», — призвал вице-премьер.

Ранее заявлялось, что в нынешнем 2016 году Украина намерена в целом импортировать 11−13 млрд кубометров газа, и весь объем импортного газа может быть обеспечен за счет «реверсных» поставок из Европы.