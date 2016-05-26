Астана, 26 мая, 2016, 10:09 — ИА Регнум. Руководство Внешэкономбанка (ВЭБ) решило привлечь под свои проекты кредиты из азиатских и арабских банков и фондов. Участие ВЭБ планируется в проекте «Ямал СПГ». Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правления ВЭБа Андрей Клепач на Астанинском экономическом форуме.

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Клепач пояснил, что в настоящее время ВЭБ не может выходить на рынок с евробондами из-за санкций. «Но ВЭБ рассматривает варианты заимствований, скорее, на уровне азиатских банков, арабских банков и фондов», — сказал зампред ВЭБа.

По словам Клепача, он имеет в виду связанные проекты, реализующиеся со стороны Китая. «Например, «Ямал СПГ», где участие ВЭБа планируется», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 апреля в Пекине организация «Ямал СПГ» заключила контракт о кредитовании с China Exim Bank сроком на 15 лет на сумму 9,3 млрд евро и 9,8 млрд юаней (всего $12 млн).