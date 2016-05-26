Москва, 26 мая, 2016, 11:40 — ИА Регнум. Неуклонно растет количество граждан России, лишившихся недвижимости в результате ошибки властей. Несмотря на поручение президента Владимира Путина, в июне 2015 года призвавшего чиновников прекратить перекладывать ответственность за свои ошибки на добросовестных покупателей недвижимости и разработать предложения по защите прав законопослушных граждан, ситуация остается напряженной. Как заявили 25 мая участники круглого стола в Общественной палате РФ (ОП РФ), федеральные власти до сих пор не приняли действенных мер для решения поставленной президентом задачи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Формальный подход»

По словам заместителя секретаря ОП РФ Александра Музыкантского, сделано все, чтобы указания Владимира Путина не были выполнены. «По итогам пленарного заседания с участием президента в июне 2015 года, Общественная палата РФ получила большое количество обращений добросовестных приобретателей недвижимости. Описывая ситуации, с которыми они столкнулись, граждане выражали надежду на то, что теперь, после однозначно высказанной позиции главы государства, они смогут вернуть несправедливо изъятое имущество, либо не допустить его изъятия. Но проблема не решилась. По сей день суды по искам органов власти продолжают изымать собственность горожан», — заявил он.

Так, через полтора месяца после пленарного заседания ОП РФ был обнародован ряд поручений президента, адресованных правительству и Верховному суду с целью защитить права собственников недвижимости. В конце июня 2015 года депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении (а в Совете Федерации одобрили) новый закон о государственной регистрации недвижимости (федеральный закон №218-ФЗ), который во многих своих положениях не повышает, а напротив, понижает статус института государственной регистрации права, отмечают общественники.

«Докажи, а мы подумаем»

В законе обнаруживается множество недочетов, уверены представители ОП РФ. Например, законодатели ввели правовую норму в виде выплаты разовой компенсации в размере 1 миллиона рублей за счет казны добросовестному собственнику, утратившему право на жилое помещение. Однако уточняется, что речь идет об утрате единственного пригодного для постоянного проживания жилого помещения.

Кроме того, чтобы получить компенсацию, собственник должен доказать в суде, что он — добросовестный. Члены ОП РФ напомнили слова президента: «Право гражданина, если у него отберут жилье, обратиться с регрессным иском к тому, кто его надул, не имеет никакой перспективы решения, потому что человека просто загоняют по этим самым судебным инстанциям. Поэтому это не решение проблемы, это профанация».

«Цинизм и будущее»

По оценке заместителя председателя федеральной палаты адвокатов Владислава Гриба, в России идет разрушение института частной собственности органами власти. «Эта компенсация в размере 1 миллиона вызывает лишь недоумение. Что такое миллион для недвижимости в Москве? Если человек заработал на несколько квартир, обеспечил четверых детей жильем, то что делать? При потере имущества закон предусматривает компенсацию лишь за одну квартиру. Получается, ты лишаешь детей будущего, — отметил эксперт. — Россия не любит богатых. Если ты заработал на две квартиры, то, извините, закон работает только для тех, у кого одна жилплощадь». По словам Гриба, ситуации с изъятием недвижимости у населения демонстрирует цинизм государства.

«36 миллионов рублей на всю страну»

По данным Министерства финансов, количество исполненных документов о взыскании компенсации за счет средств казны РФ, поступивших от собственников жилых помещений, исчисляется единицами: за 2013 год — 14 листов, за 2014 год — 10, за 2015 год — 19. Общая сумма возмещений составила всего лишь 36 млн рублей.

«Плати, никто не защитит»

Члены ОП РФ отметили и позицию Верховного суда по отношению к законопослушным собственникам: «В перечне поручений Верховному суду РФ рекомендовалось подготовить предложения по совершенствованию правовых механизмов защиты добросовестных приобретателей при предъявлении к ним виндикационных исков. Срок выполнения поручений истек 30 ноября 2015 года. Судя потому, что никаких предложений не последовало, Верховный суд считает, что никакого совершенствования правовых механизмов защиты не требуются».

Александр Музыкантов прокомментировал позицию Генеральной прокуратуры РФ. «Имеются многочисленные случаи, когда прокуроры, участвующие в судебных процессах об изъятии недвижимости по искам органов государственной власти, поддерживали позицию истцов даже в случаях, когда суды признавали ответчика добросовестным приобретателем. Нередки случаи, когда прокуроры сами выступали с исками об изъятии недвижимости в пользу публично-правовых образований», — подчеркнул спикер, акцентируя внимание на том, что прокуратура не содействует защите прав законопослушных граждан.

По словам прокурора отдела аналитики и обеспечения формирования правоприменительной практики Управления по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Анатолия Дзюбы, генеральная прокуратура работает только в соответствии с действующим законодательством, и необходимо внести изменения в статью №302 («Истребование имущества от добросовестного приобретателя»).

Участники круглого стола пришли к выводу, что нужно создать рабочую группу с уполномоченными из Министерства юстиции, прокуратуры, МИДа, Верховного суд, чтобы принять систему мер по решению данной проблемы.

Напомним, добросовестным приобретателем является лицо, которое возмездно приобрело имущество у другого лица, не имевшего прав его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать. 12 июня 2015 года на пленарном заседании ОП РФ Владимир Путин заявил, что если речь идет о действительно о добросовестном приобретаете, а проблемы возникли из-за ненадлежащего исполнения органами власти своих функций, то добросовестный приобретатель должен быть освобожден от любых проблем, которые с этим связаны.

«Государство допустило ошибку ‑ и государство обязано эту ошибку решать самостоятельно», — подчеркнул глава государства.