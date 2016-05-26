Иркутская область, 26 мая, 2016, 09:58 — ИА Регнум. В Иркутской области задержан подозреваемый в жестоком убийстве 13-летней девочки, сообщает главк МВД по региону. Розыском ребенка в Бирюсинске (Тайшетский район) двое суток занимались полицейские, спасатели и волонтеры.

newsib.net Опустившаяся рука

Тело девочки с признаками насильственной смерти было найдено в автомобиле 44-летнего мужчины. Подозреваемый задержан сотрудниками полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства совершенного преступления.

Напомним, о пропаже ребенка стало известно утром 24 мая. Для поиска девочки были сформированы поисковые группы, подключены спасатели и местные жители.