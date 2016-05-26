Новосибирск, 26 мая, 2016, 11:34 — ИА Регнум. В Новосибирской области этим летом официально будут работать 25 пляжей, пять из них — в мегаполисе, 13 — в детских оздоровительных лагерях. На сегодня пока еще ни один пляж не принят в эксплуатацию. И возможно, что до середины июня пляжи не откроются — Новосибирск и область готовится к приходу второй волны паводка. Согласно прогнозу специалистов Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии, в регионе она ожидается в третьей декаде мая, а в городе Новосибирске будет проходить ориентировочно в период с 5 по 15 июня, когда по погодным условиям будет активное снеготаяние ледников в горах Алтая, сообщили ИА REGNUM в главном управлении МЧС России по области.

Эдуард Мане. Пляж в Булонь 1869

Уже сейчас на Новосибирской ГЭС увеличили сбросы воды. По словам руководителя Верхне-Обского бассейнового водного управления Василия Борисенко, расчетный график наполнения водохранилища до нормального подпорного уровня к 30 июня. «Сегодня отметка 112 метров 23 см. Нижний бьеф у нас сегодня около 230 см. То есть запас достаточно приличный до 360-ти — это отметка с которой начинает топить самые низко расположенные дачи. Ну, а то, что произошло увеличение пропусков — это обусловлено тем, чтобы выдерживать график наполнения и не превышать его по максимальной расчётной линии», — приводят «Вести. Новосибирск» слова Борисенко.

В инспекции по маломерным судам ожидают, что вторая волна паводка будет мощнее предыдущей — тепло пришло в высокогорные районы Алтая. Усложнить ситуацию может большой поток грязи и древесного мусора в воде. Специалисты не исключают, что на время половодья городские пляжи придется закрыть.

«Мы готовимся к реагированию по наихудшему сценарию. Мы учли имевшие в прошлом году замечания и претензии по оповещению населения об угрозе подтопления, и откорректировали в этом году этот вопрос: в исправном состоянии и в готовности находится региональная система оповещения, включающая в себя громкоговорящие устройства, сирены, телевизионный и радиоперехват. Расширены возможности СМС-оповещения путем заключения договора еще с одним мобильным оператором. Теперь в СМС-оповещении участвуют все четыре основных сотовых компании, действующие на территории области. Плюс, благодаря средствам областного бюджета в этом году только на укрепление материально-технической базы реагирующих подразделений было выделено более 10 млн рублей, — заявил начальник регионального управления МЧС Виктор Орлов.