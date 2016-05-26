Москва, 26 мая, 2016, 09:54 — ИА Регнум. Шансы на урегулирование конфликтной ситуации после помилования гражданки Украины Надежды Савченко могут не быть реализованы. Американцы не отдадут инициативу ни немцам, ни французам. А тем временем с подачи Савченко мир увидит очередные провокации на Донбассе. Об этом в рамках программы «Специальный корреспондент» на канале Россия 1 25 мая заявил политолог Сергей Михеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дело Савченко

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«Какая сегодня страна, такая и героиня. Это лицо сегодняшней Украины: хватается за волосы, что-то там судорожно говорит, — прокомментировал политолог прибытие Надежды Савченко в Киев. — Несомненно, это многоходовая игра. Я не уверен, что это в значительной мере шаг навстречу Украине. Это, в том числе, шаг в отношениях между немцами и французами, которым важно было продемонстрировать прогресс в деле украинского регулирования. Американцы им показывали совершенно очевидно: «Вы, французы и немцы, без нас в этом процессе абсолютно ничего сделать не можете». И для Олланда, и для Меркель, у которых в следующем году выборы, очень важно было продемонстрировать хоть какой-то прогресс».

Сергей Михеев назвал общим для России и Украины поражением то, что недруги, третьи страны, добились того, что сегодня мы начали смотреть друг на друга через прицел. При этом эксперт не уверен, что положительные прогнозы от помилования Савченко подтвердятся.

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«Мы видим это по Савченко, по её заявлениям. Её начнут встраивать во внутриукраинскую политику, она станет одним из самых радикальных элементов, она станет иконой «партии войны». А что касается западных партнёров, боюсь, что и здесь надежды не оправдаются. Потому что американцы не отдадут инициативу немцам и французам. США будут искать поводы продлить санкции в любом случае. И одним из поводов может быть Савченко, которая сейчас может поднять волну патриотических настроений, и мы увидим очередные провокации на Донбассе», — подытожил комментатор.

Напомним, 25 мая гражданку Украины Надежду Савченко, осужденную в РФ к 22 годам лишения свободы за убийство российских журналистов на Донбассе, освободили. В Киеве ее встречали как героя. Позже стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о ее помиловании. Как сообщало ИА REGNUM, перед тем, как подписать указ, президент РФ встречался с родственницами погибших журналистов ВГТРК. В конце марта Марианна Волошина и Екатерина Корнелюк написали обращение на имя Владимира Путина, в котором, исходя из соображений гуманности, попросили помиловать Савченко.

25 мая также на родину вернулись офицеры Александр Александров и Евгений Ерофеев, которые больше года находились в украинском плену.