Москва, 26 мая, 2016, 09:47 — ИА Регнум. Генпрокуратура РФ по результатам проверки выявила в работе Министерства культуры и его управления по Центральному федеральному округу серьезные нарушения. Об этом первый замгенпрокурора Александр Буксман сообщил главе министерства Владимиру Мединскому, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представление прокуратуры.

Цитата из к/ф «Старики-разбойники». реж Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов. 1971. СССР Ненадлежащий контроль. Юрий Никулин и Евгений Евстигнеев

По мнению надзорного ведомства, Минкульт, закрывая глаза на занижение стоимости произведений искусства экспертами, создает условия для незаконного вывоза культурных ценностей за границу. Также это способствует недополучению государством налогов с продажи ценностей.

В документе отмечается, что в 2014 году управление Минкульта по ЦФО оформило на главу Международной конфедерации союзов художников (МКСХ) Масута Фаткулина и главного хранителя коллекции организации Рушанию Ахунову разрешительные документы на вывоз за рубеж восьми произведений живописи и восьми графических работ.

Разрешения были оформлены как на частных лиц, при том что собственником произведений искусства является МКСХ. В Минкульт конфедерация представила документы на юрлицо, нарушив несколько пунктов положения коллегии Евразийской экономической комиссии о порядке ввоза и вывоза культурных ценностей.

Далее произведения искусства были незаконно перемещены через таможенную границу и проданы на аукционе Sotheby's в Великобритании. Девять произведений из коллекции МКСХ были проданы за £2,4 млн, при том что эксперты МКСХ оценили произведения более чем в 100 раз ниже.

В Министерстве культуры уточнили, что после получения представления замгенпрокурора были проведены мероприятия по установлению причин несоблюдения сотрудниками требований по оформлению документов на вывоз культурных ценностей. Причины установлены, и ответственные за нарушения лица уволены. Минкульт проводит дополнительные экспертизы, пишет издание.