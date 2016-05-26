ГП выявила факты ненадлежащего контроля за вывозом ценностей в Минкульте
Москва, 26 мая, 2016, 09:47 — ИА Регнум. Генпрокуратура РФ по результатам проверки выявила в работе Министерства культуры и его управления по Центральному федеральному округу серьезные нарушения. Об этом первый замгенпрокурора Александр Буксман сообщил главе министерства Владимиру Мединскому, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представление прокуратуры.
По мнению надзорного ведомства, Минкульт, закрывая глаза на занижение стоимости произведений искусства экспертами, создает условия для незаконного вывоза культурных ценностей за границу. Также это способствует недополучению государством налогов с продажи ценностей.
В документе отмечается, что в 2014 году управление Минкульта по ЦФО оформило на главу Международной конфедерации союзов художников (МКСХ) Масута Фаткулина и главного хранителя коллекции организации Рушанию Ахунову разрешительные документы на вывоз за рубеж восьми произведений живописи и восьми графических работ.
Разрешения были оформлены как на частных лиц, при том что собственником произведений искусства является МКСХ. В Минкульт конфедерация представила документы на юрлицо, нарушив несколько пунктов положения коллегии Евразийской экономической комиссии о порядке ввоза и вывоза культурных ценностей.
Далее произведения искусства были незаконно перемещены через таможенную границу и проданы на аукционе Sotheby's в Великобритании. Девять произведений из коллекции МКСХ были проданы за £2,4 млн, при том что эксперты МКСХ оценили произведения более чем в 100 раз ниже.
В Министерстве культуры уточнили, что после получения представления замгенпрокурора были проведены мероприятия по установлению причин несоблюдения сотрудниками требований по оформлению документов на вывоз культурных ценностей. Причины установлены, и ответственные за нарушения лица уволены. Минкульт проводит дополнительные экспертизы, пишет издание.