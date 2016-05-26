Москва, 26 мая, 2016, 09:40 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин учитывал всю совокупность обстоятельств перед тем, как подписать указ о помиловании гражданки Украины Надежды Савченко, осуждённой в России за убийство журналистов в Донбассе. В том числе просчитывалось то, в каком свете предстанет Запад, рукоплещущий убийце, представляющей «Айдар». Такое мнение в прямом эфире программы «Специальный корреспондент» на телеканале «Россия-1» 25 мая высказал председатель комитета Госдумы РФ по образованию, президент фонда «Политика» Вячеслав Никонов.

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«Прозвучат совершенно разные оценки того, что произошло, но решение мог принять только президент РФ, и он его принял, поскольку обладает всей полнотой информации. Два наших офицера Евгений Ерофеев и Александр Александров вернулись на родину. Мы знаем, их пытали. Они больше года находились в украинском плену. То, что они вернулись, это замечательно. Уверен, что за всем этим стоит ещё и очень серьёзная дипломатическая игра, которая действительно поможет России защитить свои национальные интересы», — обозначил спикер.

Как отметил Вячеслав Никонов, ходатайство родственников Надежды Савченко в вопросе помилования является лишь одной частью совокупного процесса. В том числе просчитывалась возможная ситуация на Украине после возвращения Савченко.

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«Уверен, просчитывалось, в каком свете предстанет сейчас Запад, который будет рукоплескать убийце по большому счёту, представляющей «Айдар». Тогда это была законная организация, но после была признана террористической. Я смотрел в прямом эфире репортаж о прибытии Савченко, человека, который, вероятно, является не очень адекватным. Она вышла из самолёта босиком, сказала, что хочет два литра водки выпить, а после начала кричать на журналистов, и при этом она явно издевалась над всеми международными журналистами, украинскими журналистами. Всё это закончилось обычным нацистским шабашем», — уверен член Госдумы РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, перед тем как подписать указ о помиловании Надежды Савченко, президент РФ встречался с родственницами погибших журналистов ВГТРК. В конце марта Марианна Волошина и Екатерина Корнелюк написали обращение на имя Владимира Путина, в котором, исходя из соображений гуманности, попросили помиловать Савченко.