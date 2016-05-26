Киев, 26 мая, 2016, 09:39 — ИА Регнум. Делегация подкомитета ООН по предупреждению пыток приостановила свой визит на Украину из-за нарушений Киевом своих обязательств.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заметает

Об этом 25 мая сообщил руководитель делегации Малкольм Эванс, которого цитирует центр новостей ООН, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, по словам Эванса, делегацию не допустили в места, где, по ее подозрению, работники Службы безопасности Украины могут незаконно удерживать людей.

«Этот отказ в доступе является нарушением обязательств Украины как государства — участника Факультативного протокола к Конвенции против пыток. Поэтому мы не смогли посетить некоторые места, о которых мы слышали многочисленные и серьезные обвинения в задержании людей и возможном применении пыток или жестоком обращении», — сказал руководитель группы.

Делегация заявила, что визит, который начался 19 мая и должен был закончиться 26 мая, было решено прекратить — поскольку «он был скомпрометирован до такой степени, что не может быть продолжен». Подчеркивается, что эксперты собирались оценить условия содержания заключенных в украинских тюрьмах и следственных изоляторах, а также гарантии их защиты от пыток и жестокого обращения и изложить полученные данные в докладе. Эксперты ООН заявили, что Украина должна выполнять свои обязательства по Факультативному протоколу, который она ратифицировала в 2006 году. Они выразили надежду на конструктивный диалог с правительством Украины о возобновлении визита в ближайшем будущем.

Власти Украины и СБУ заявление экспертов ООН пока еще не комментировали.