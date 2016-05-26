Омск, 26 мая, 2016, 09:36 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Омской области 750 млн рублей на приведение в нормативное состояние дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, между субъектами федерации распределили более 10,5 млрд рублей, полученных за счет взимания платы с транспортных средств повышенной грузоподъемности (распоряжение правительства РФ № 978-р от 23 мая 2016 года).

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

В числе получателей дополнительной господдержки — 24 региона страны. При этом Омская область — единственный получатель максимальной суммы в размере 750 млн рублей.

В заявке региона предусмотрено, что две трети от выделенной суммы (500 млн рублей) пойдет на ремонт дорог в городе Омске. 250 млн рублей направят на восстановление участков дорог в сельских районах.

В облправительстве подчеркнули, что за счет федеральных средств предстоящей осенью отремонтируют 28 городских и 11 сельских дорожных объектов. Среди них ул. Б. Хмельницкого от ул. А. Нейбута до ул. Масленникова; ул. Перелета от ул. Ватутина до ул. Крупской; 15-я Рабочая от ул. Харьковская до ул. Кирова; ул. Дианова от ул. Лукашевича до ул. 2-я Солнечная и многие другие.

При ремонте сельских дорожных объектов особое внимание дорожники намерены уделить северным районам — Тюкалинскому, Тарскому, Муромцевскому, Колосовскому, Саргатскому, а также оживленным трассам, ведущим в Казахстан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство РФ распределило средства на ремонт дорог между 24 регионами

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омске, где этой весной сложилась критическая ситуация с дорогами, в мае текущего года стартовал масштабный ремонт дорожного полотна за счет субсидий регионального дорожного фонда. Известно, что из областного бюджета на эти цели выделена субсидия в размере 643,3 млн руб. Софинансирование из бюджета города составляет 34,2 млн руб.