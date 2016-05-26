Москва, 26 мая, 2016, 09:35 — ИА Регнум. Отвратительно, что Надежду Савченко, осуждённую в России за убийство журналистов в Донбассе, встречают на Украине как героиню, несут ей цветы. В первую очередь её нужно направить к психиатру. Об этом в прямом эфире программы «Специальный корреспондент» на телеканале «Россия 1» заявил 25 мая лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

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«Президент любой страны имеет право помиловать любого преступника. Но, с другой стороны, конечно, не очень нам приятно, что эта женщина, которая так нагло вела себя в суде, которая так или иначе всё равно соучастница тех преступлений, когда погибли наши журналисты. И вот теперь она на свободе, ей цветы несут, встречают как героиню. Зачем-то из этого устроили праздник с президентским кортежем. Вот это вот отвратительно. Жанна д'Арк вернулась, спасительница Украины», — заявил Жириновский.

По его мнению, вызывающим кажется и тот факт, что Надежде Савченко хочется вернуться в зону антитеррористических операций. Её, как отметил Жириновский, в первую очередь стоит отправить к психиатру, чтобы она там и своих не перестреляла.

«Но самое неприятное, что это Украина, наша территория великой страны, Российской империи, Советского Союза. А теперь мы обмениваем граждан, как преступников, считаем это гуманитарной миссией, а товарищи на Украине считают, что мы страна-агрессор. Почему весь мир этим занимается? Америка, Совет Европы, Евросоюз, НАТО — всё человечество. Надя Савченко — кто такая вообще? Вы (прим. ИА REGNUM — США) сами себя опускаете. Миллионы людей гибнут, вы готовите нам Мировую войну, она уже идёт на Ближнем Востоке, и вдруг на весь Ближний Восток наплевать, зато Надя, бедная девочка, наконец-таки дома», — заключил гость программы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, указ о помиловании гражданки Украины Надежды Савченко, которая была приговорена к 22 годам тюрьмы Донецким судом Ростовской области, подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 25 мая. Следом на родину вернулись офицеры Александр Александров и Евгений Ерофеев, которые больше года находились в украинском плену.