Москва, 26 мая, 2016, 09:32 — ИА Регнум. На динамике товарооборота между РФ и Грецией негативно отразился спад в отношениях России и Евросоюза, он сократился на треть. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил греческой газете «Катимерини».

Василий Поленов. Греция. Парфенон. 1882

Спад в отношениях между РФ и ЕС мешает упрочению сотрудничества России с Грецией, подчеркнул Путин. По его данным, товарооборот сократился до $2,75 млрд.

Он отметил, что от этого особенно пострадали греческие производители сельхозпродукции. Тем не менее Греция остается важным партнером России в Европе: между государствами идет динамичный политический диалог по линии министерств и ведомств, парламентов и общественных организаций.

Визит президента РФ Владимира Путина в Грецию состоится 27−28 мая.