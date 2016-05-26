Южно-Сахалинск, 26 мая, 2016, 09:25 — ИА Регнум. Правоохранительные органы не допустили выезда с острова нескольких сторонников террористической организации ИГИЛ (запрещено в РФ), намеревавшихся примкнуть к боевикам, сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игил

По словам участников координационного совещания, прошедшего в областной прокуратуре, в регионе предпринимаются значительные усилия для противодействия терроризму и экстремизму. При этом правоохранительные органы эффективно взаимодействуют с региональным УФСБ.

«Так, пресечена попытка выезда лиц для участия в деятельности запрещенной в Российской Федерации террористической организации «Исламское государство», выявлены и объявлены в международный розыск ранее присоединившиеся к ней лица», — заявили в прокуратуре.

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Кроме того, прекращена деятельность организованного преступного сообщества, члены котрого обеспечивали пребывание на территории области иностранцев. Две подобные группы были выявлены в 2013—2014 годах, в настоящее время их участники признаны виновными, им назначены наказания в виде реального лишения свободы.