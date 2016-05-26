ОПЕК прекращает быть руководящей и направляющей силой нефтяного рынка?!
Москва, 26 мая, 2016, 09:22 — ИА Регнум. Приближается июнь, а вместе с ним — дата новой встречи стран — производителей нефти, которая, как сообщают зарубежные СМИ, назначена на 2 июня. Новость добавила нефтяному рынку краткосрочного оптимизма. Но каковы будут результаты встречи? Не закончится ли она так же провально, как в апреле? А может быть, будет отложена на неопределенный срок или вообще не состоится? Относительно результатов будущей встречи в ОПЕК нефтяной рынок настроен достаточно единодушно — какой бы ни был результат, на котировки черного золота сегодня в большей степени влияет спрос, а не предложение нефти, заявила заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова, комментируя корреспонденту ИА REGNUM ситуацию на нефтяном рынке.
«Так, инвестиционный банк Goldman Sachs недавно повысил прогноз мирового спроса на нефть в текущем году с 1,2 до 1,4 млн баррелей в день. А Министерство энергетики США в ежегодном прогнозе мировых энергетических рынков прогнозирует ежегодный рост спроса на энергоресурсы до 2040 года в среднем на 1,4% в год, что, по мнению американского ведомства, позволит вывести цену нефти на уровень $141 за баррель, ниже которого она уже не опустится.
В этом контексте похоже, что авторитетные эксперты мирового энергетического рынка придают гораздо меньшее значение, чем в прошлые годы, роли ОПЕК в регулировании нефтяного рынка.
Некоторые западные СМИ сообщили, что в Саудовской Аравии была разработана антикризисная программа под названием Saudi Visio 2030, в которой содержится стратегия королевства до 2030 года, предусматривающая постепенное избавление страны от нефтяной зависимости и масштабные государственные инвестиции в создание собственной отрасли высоких технологий, развитие современной нефтепереработки и развитие ВПК. Причем в этой программе не сказано ничего о дальнейшем пребывании Саудовской Аравии в составе ОПЕК.
Не исключено, что королевство не упомянет о нефтяном картеле в своей долгосрочной стратегии, потому что уверено, что к 2030 году ОПЕК прекратит существование либо останется формальным клубом небольшого числа стран — производителей нефти. И действительно, если бы сегодня Саудовская Аравия заявила официально о выходе из ОПЕК, не исключено, что эту организацию пришлось бы распустить.
При данном предположении выглядит не случайным, что Россия отказалась от каких-либо компромиссов с Саудовской Аравией по вопросу замораживания нефтедобычи. Какой смысл договариваться о совместном воздействии на цену, если крупнейший производитель товара в этом не заинтересован.
В настоящее время Саудовская Аравия никуда не собирается выходить, и ОПЕК будет по-прежнему убеждать весь мир в том, что она продолжает эффективно выполнять свою роль регулятора нефтяных цен. Скорее всего, такие слухи вызваны политическими причинами, и прежде всего — обострением отношений между Саудовской Аравией и США.
Однако уже в среднесрочном аспекте ОПЕК себя изживет. Хотя бы потому, что Россия, второй крупнейший производитель нефти в мире, в состав картеля не входит, а ту несостоявшуюся встречу стран ОПЕК в расширенном составе уже называли «встречей стран — производителей нефти», что несколько принизило значение ОПЕК как регулятора нефтяных цен. Кроме того, не вполне ясно, до какого уровня США смогут восстановить добычу сланцевой нефти, когда цена превысит $55 за баррель», — высказала свое мнение Мильчакова.
«Таким образом, на нефтяном рынке сегодня есть новые реалии, которые ОПЕК не учитывает. Поэтому не исключено, что в среднесрочном аспекте на смену ОПЕК придет некая новая ассоциация производителей нефти, в которой достойное место найдется и России. А цена будет зависеть от динамики мирового спроса, в отношении которой ведущие мировые эксперты намного оптимистичнее, чем раньше», — резюмировала эксперт.