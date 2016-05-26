Москва, 26 мая, 2016, 09:22 — ИА Регнум. Приближается июнь, а вместе с ним — дата новой встречи стран — производителей нефти, которая, как сообщают зарубежные СМИ, назначена на 2 июня. Новость добавила нефтяному рынку краткосрочного оптимизма. Но каковы будут результаты встречи? Не закончится ли она так же провально, как в апреле? А может быть, будет отложена на неопределенный срок или вообще не состоится? Относительно результатов будущей встречи в ОПЕК нефтяной рынок настроен достаточно единодушно — какой бы ни был результат, на котировки черного золота сегодня в большей степени влияет спрос, а не предложение нефти, заявила заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова, комментируя корреспонденту ИА REGNUM ситуацию на нефтяном рынке.

ИА REGNUM Нефть

«Так, инвестиционный банк Goldman Sachs недавно повысил прогноз мирового спроса на нефть в текущем году с 1,2 до 1,4 млн баррелей в день. А Министерство энергетики США в ежегодном прогнозе мировых энергетических рынков прогнозирует ежегодный рост спроса на энергоресурсы до 2040 года в среднем на 1,4% в год, что, по мнению американского ведомства, позволит вывести цену нефти на уровень $141 за баррель, ниже которого она уже не опустится.

В этом контексте похоже, что авторитетные эксперты мирового энергетического рынка придают гораздо меньшее значение, чем в прошлые годы, роли ОПЕК в регулировании нефтяного рынка.

Некоторые западные СМИ сообщили, что в Саудовской Аравии была разработана антикризисная программа под названием Saudi Visio 2030, в которой содержится стратегия королевства до 2030 года, предусматривающая постепенное избавление страны от нефтяной зависимости и масштабные государственные инвестиции в создание собственной отрасли высоких технологий, развитие современной нефтепереработки и развитие ВПК. Причем в этой программе не сказано ничего о дальнейшем пребывании Саудовской Аравии в составе ОПЕК.

Не исключено, что королевство не упомянет о нефтяном картеле в своей долгосрочной стратегии, потому что уверено, что к 2030 году ОПЕК прекратит существование либо останется формальным клубом небольшого числа стран — производителей нефти. И действительно, если бы сегодня Саудовская Аравия заявила официально о выходе из ОПЕК, не исключено, что эту организацию пришлось бы распустить.

При данном предположении выглядит не случайным, что Россия отказалась от каких-либо компромиссов с Саудовской Аравией по вопросу замораживания нефтедобычи. Какой смысл договариваться о совместном воздействии на цену, если крупнейший производитель товара в этом не заинтересован.

В настоящее время Саудовская Аравия никуда не собирается выходить, и ОПЕК будет по-прежнему убеждать весь мир в том, что она продолжает эффективно выполнять свою роль регулятора нефтяных цен. Скорее всего, такие слухи вызваны политическими причинами, и прежде всего — обострением отношений между Саудовской Аравией и США.

Однако уже в среднесрочном аспекте ОПЕК себя изживет. Хотя бы потому, что Россия, второй крупнейший производитель нефти в мире, в состав картеля не входит, а ту несостоявшуюся встречу стран ОПЕК в расширенном составе уже называли «встречей стран — производителей нефти», что несколько принизило значение ОПЕК как регулятора нефтяных цен. Кроме того, не вполне ясно, до какого уровня США смогут восстановить добычу сланцевой нефти, когда цена превысит $55 за баррель», — высказала свое мнение Мильчакова.

«Таким образом, на нефтяном рынке сегодня есть новые реалии, которые ОПЕК не учитывает. Поэтому не исключено, что в среднесрочном аспекте на смену ОПЕК придет некая новая ассоциация производителей нефти, в которой достойное место найдется и России. А цена будет зависеть от динамики мирового спроса, в отношении которой ведущие мировые эксперты намного оптимистичнее, чем раньше», — резюмировала эксперт.