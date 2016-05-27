Оренбург, 27 мая, 2016, 07:10 — ИА Регнум. В Оренбургской области 27 мая, по всей России, стартует основной этап государственной итоговой аттестации. В это день литературу сдают 394 выпускника, а географию — 108. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в министерстве образования региона.

Карта Оренбургской губерни. 1897

В 2016 году единый госэкзамен сдают 8,3 тысячи оренбургских выпускников. Заявление на участие в ЕГЭ по математике профильного уровня подали 6,3 тысячи выпускников, по математике базового уровня — 5,9 тысячи человек. Физику хотят сдавать 2,5 тысячи выпускников, химию — 930, биологию — 1,3 тысячи, историю — 1,7 тысячи, литературу — 394, информатику и ИКТ — 259, географию — 108.

В период сдачи ЕГЭ в территориях области открыт 61 пункт проведения экзаменов. Все они оснащены видеонаблюдением в режиме он-лайн.

В Минобре Оренбургской области акцентировали внимание на новшестве 2016 года, которое заключается в том, что для самого массового предмета по выбору — ЕГЭ по обществознанию — расписанием предусмотрен отдельный день. В Оренбуржье этот предмет планируют сдавать 4,7 тысячи выпускников.

Изменения коснутся и содержательной части Единого госэкзамена. В 2016 году не будет тестовой части в экзаменационных заданиях по истории, обществознанию, географии и информатике. Иностранный язык выпускники будут сдавать в два этапа, в разные дни — устную и письменную части.

Наряду с резервными сроками, для проведения ЕГЭ по отдельным учебным предметам предусмотрен дополнительный резервный день, в которые экзамены по всем предметам смогут сдать те, кто не смог участвовать в испытаниях в основной или в резервный день по уважительной причине.

Напомним, оренбургская образовательная система имеет богатый опыт сдачи единого государственного экзамена: с 2002 года в числе первых регион принимает участие в его проведении. По итогам 2015 года Оренбуржье отмечено на федеральном уровне в пятерке лучших по подготовке и проведению ЕГЭ.