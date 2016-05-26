Вашингтон, 26 мая, 2016, 09:21 — ИА Регнум. В течение нескольких часов на Международной космической станции (МКС) планируется развернуть надувной модуль BEAM, созданный американской компании Bigelow Aerospace, передают «Вести» со ссылкой на Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

bigelowaerospace.com BEAM. Стыковка с МКС

Заполнение BEAM воздухом начнётся 26 мая в 13:10 мск. На борту МКС американским астронавтом Джеффом Уильямсом уже подключена вся необходимая для наддува техника.

Объём модуля после наполнения воздухом возрастёт в пять раз: диаметр составит три метра, длина — примерно четыре метра. Обитаемый объём BEAM будет составлять 16 кубических метров. Космонавты смогут попасть в новый отсек лишь 2 июня.

bigelowaerospace.com BEAM. Внутреннее строение

На МКС надувной модуль для космической станции с продовольствием, водой и материалами, необходимыми для научных экспериментов, доставил 10 апреля космический грузовик Dragon. В модуле будут работать и жить будущие экипажи МКС.

Главное, что в BEAM будут проводиться испытания: космонавты смогут оценить работу надувной конструкции в космосе, установят, способна ли она защитить космонавтов от солнечной радиации и экстремальных температур.