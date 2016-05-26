Бишкек, 26 мая, 2016, 09:14 — ИА Регнум. Депутаты парламента Киргизии одобрили в третьем чтении внесение в закон «О противодействии экстремистской деятельности» поправок, позволяющих государственным органам без разрешения суда блокировать интернет-сайты, подозреваемые в распространении материалов экстремистского и террористического характера. Об этом сегодня, 26 мая, сообщила газета «Вечерний Бишкек».

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Согласно законопроекту, Министерство транспорта и коммуникаций должно блокировать подобные сайты в течение 3 — 5 дней со дня подачи заявления со стороны Генеральной прокуратуры страны. В случае, если впоследствии экспертиза и суд не подтвердят наличие признаков экстремизма, то блокировка будет снята.

Причиной, по которой правоохранительные органы Киргизии настояли на принятии соответствующих поправок в законодательство страны, стало увеличение числа случаев пропаганды терроризма и религиозного экстремизма, а также вербовки граждан в ряды экстремистских и террористических группировок посредством сети Интернет, пишет «Азаттык».

По мнению местных правозащитников, эта инициатива несет угрозу свободе слова и является малоэффективной, поскольку владельцы экстремистских и террористических сайтов обходят подобную блокировку за счет изменения названий и IP-адресов своих интернет-страниц.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, на стороне различных террористических группировок в горячих точках принимали участие в боевых действиях свыше 500 граждан Киргизии. Отметим, что в 2015 году сотрудники силовых ведомств страны предотвратили 12 террористических актов, нейтрализовали свыше 50 религиозно-экстремистских ячеек, а также задержали и привлекли к ответственности 60 боевиков-киргизстанцев, воевавших в Сирии.