Москва, 26 мая, 2016, 09:09 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин призвал Евросоюз отказаться от порочной логики «игры в одни ворота» в отношениях с Россией. Об этом он заявил в интервью греческой газете «Катимерини» накануне визита в Грецию.

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По его мнению, между Россией и ЕС нет непреодолимых разногласий — стороны должны учитывать интересы и мнения друг друга, это позволит вернуться на путь многопланового партнерства.

Путин отметил, что Москва готова к диалогу с ЕС по широкому ряду вопросов, в частности, по формированию энергетического альянса и визовой либерализации, однако встречной готовности идти по пути «подлинного партнерского диалога» от Евросоюза пока нет.

Визит президента РФ Владимира Путина в Грецию состоится 27−28 мая.