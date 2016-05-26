Москва, 26 мая, 2016, 08:55 — ИА Регнум. Распоряжение правительства РФ распределены межбюджетные трансферты на решение неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, сообщается на сайте правительства РФ.

Правительство РФ

Средства в размере 10,85 млрд рублей распределяются между бюджетами 24 субъектов РФ, включая 20 городов, в которых есть наиболее острая потребность в улучшении состояния автомобильных дорог.

Принятое решение позволит в 2016 году увеличить объёмы ремонта, строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения.

Напомним, федеральная поддержка регионам России осуществляется за счет сборов по системе «Платон».

Читайте также: Ремонт дорог в регионах России зависит от «Платона» — Росавтодор