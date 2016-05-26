Новосибирск, 26 мая, 2016, 09:21 — ИА Регнум. Новосибирская область осталась без денег, собранных за счет системы «Платон», которые правительство Российской Федерации направило на ремонт дорог. Только два из 12 субъектов Сибирского Федерального округа получили денежные средства: 250 млн рублей — Республика Алтай и 750 млн рублей — Омская область (из них 500 млн рублей будут направлены на ремонт дорог в самом Омске).

Дарья Антонова ИА REGNUM Дальнобойщики

Омская область получила максимальный трансферт, на втором месте Карелия — 700 млн рублей, на третьем — Волгоградская область (650 млн рублей).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство РФ распределило 10,85 млрд рублей доходов федерального бюджета от взимания платы с грузовых автомобилей с помощью системы «Платон». Средства будут направлены в 24 субъекта Федерации, в которых существует наиболее острая потребность в улучшении состояния автомобильных дорог.

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Напомним, во время «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным в апреле жительница Омска пожаловалась на ужасное состояние городских дорог.

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