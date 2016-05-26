Москва, 26 мая, 2016, 08:43 — ИА Регнум. Brent все же смогла пройти отметку 50,00 долл./баррель, хотя такая вероятность рассматривалась с долей скептицизма. По мнению старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, пробой отметки мог состояться лишь при серьезных основаниях. И таковые дали два позитивных отчета по коммерческим запасам нефти в подземных хранилищах США.

ИА REGNUM Нефть

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«Напомним, что, по данным Американского института нефти (API), сокращение объемов нефти в хранилищах за неделю составило 5,137 млн. Тем временем опубликованный отчет от Минэнерго подтвердил снижение показателя даже в два раза больше прогнозов: на 4,226 млн баррелей против ожидаемых — 2,5 млн», — пояснила эксперт.

«Однако радоваться случившемуся рано, так как текущее движение идет очень осторожно и пока не отмечается череды срабатывания стопов, на которые можно было бы рассчитывать, учитывая силу 50-долларового сопротивления. Отсутствие существенных позитивных катализаторов роста Brent в течение текущего дня вполне может заставить актив спуститься в район 49,00 долл./баррель», — считает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 26 мая, нефть продолжает дорожать, торгуясь на максимальных отметках за 2016 год на фоне данных от министерства энергетики США о снижении запасов черного золота в стране. Brent впервые с 4 ноября 2015 года торгуется выше отметки $50 за баррель. По состоянию на 07:1 мск стоимость нефти марки Brent росла на 0,7% — до $50,09 за баррель. Цена WTI увеличивалась на 0,63% — до $49,87.